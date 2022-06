Kispiox Rodeo 10 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 10 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 8 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 7 (Marisca Bakker photo) (Marisca Bakker photos) Kispiox Rodeo 5 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 1 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 2 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 3 (Marisca Bakker photo) Kispiox Rodeo 4 (Marisca Bakker photo)

2022 EVENT WINNERS

Wild Horse Race – 1. Cody Nikolaisen/Dave Dieleman, Blake Asp, Smithers 2. Al Puhallo/Justin Zimmerlee/Jordan Botter 3. Colton Brown/Frank Paulin, Damon Barendregt, Smithers

Rescue Race – Brittany Shopshire & Keifer Larson – Kispiox Valley

Cowhide Race – 1. Keifer Larson & Christoph Muigg, Kispiox 2. Lareina Ketlo & Mychaela Ketlo, Vanderhoof 3. Melissa Vanderbaaren & Olivier Simard, Hazelton

Ride & Lead – 1. Kassie Loring, 2. Bella Combs, 3. Araya Betts-Zyp – (all Hazelton)

Musical Chairs – 1. Araya Betts-Zyp, Kassie Loring, 3. Jorja Creyke (all Hazelton)

Men’s All-Round – Keifer Larson, Kispiox Valley

Ladies’ All-Round – Brittany Shopshire, Kispiox Valley

Junior All-Round – Kale Mikkelsen – Pritchard

Bareback – 1. Christoph Muigg, Kispiox Vly, 2. Jared Marshall, PG, 3. Keifer Larson, Kispiox Vly

Bull Riding – Issac Janzen, Quesnel

Saddle Bronc – Christoph Muigg, Kispiox Vly

Tie Down Roping – 1. & 2. Cody Braaten, 150 Mile House

Steer Wrestling – 1. Wyatt McCullough, Clinton: 2. Brock Everett, 150 Mile House

Breakaway Roping – 1. Brittany Shopshire, Kispiox Vly

Ladies Barrels – 1. Darlene Andros, Williams Lk, 2. Riley Beier, Vanderhoof 3. Kim Meise, PG

Team Roping – 1. Jason Beier/ Luke Muehlen, Vanderhoof 2. Brady & Wade McNolty, 150 Mile House 3. Lance Muehlen / Josh Siemens, Vanderhoof

Junior Steer Riding – Decker Passey, Prince George 2. Kyle Mikkelsen, Pritchard

Junior Barrel Racing – 1. Ella Mae Stevenson, PG 2. Cora Boyes, Langley #. Kaitlyn Lulua, Anaheim

Pee Wee Barrel Racing – 1. Ainslee Meise, PG 2. Rowdy McNolty, 150 Mile House 3. Cheyenne Aylward, Houston

Open Pole Bending – 1. Lareina Ketlo 2. Cora Boyes 3. Kineta Brown

Sportsmanship Cowboy – Cody Call

Sportsmanship Cowgirl – Riley Beier

Sportsmanship Junior – Jane Kirk

Horse Name Auction – Ken Tait paid $900 to name bronc “TigerRiffic”

Wild Cow Milking – No winners

